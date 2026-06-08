NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。ヤクルトは鈴木叶選手を抹消しました。2023年ドラフト4位で常葉大菊川高から入団した、3年目を迎える20歳のキャッチャー・鈴木選手。ルーキーイヤーに1軍デビューを果たし、そこから2年間はいずれも1軍出場が2試合にとどまっていましたが、今季はすでに23試合に出場。5月4日の巨人戦ではプロ初ホームランも記録しました。前日7日の日本ハム戦では、3試合ぶりのスタメンマスク。徐々に打撃の状