立憲民主党の水岡代表はきょう、去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題について、「矛盾点をしっかり追及していきたい」と述べました。立憲民主党水岡俊一 代表「改めて委員会を振り返ってみると、『面識がない』ということから『お会いをしたことがない』ということに変化をしている部分もあったりしてですね、こういった矛盾点について、今後機会をとらまえて総理に