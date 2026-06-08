NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。日本ハムは淺間大基選手の登録を抹消しました淺間選手は開幕2軍で13試合に出場し打率.436を記録し、4月21日に今季初昇格。そこから17試合に出場するも打率.195、2本塁打、3打点としていました。