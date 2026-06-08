俳優の有村架純さんのマネージャーが6月5日、公式Xを更新。有村架純さんの最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 有村架純 】 「とある収録後のにこにこ架純氏」爽やか笑顔に反響「ニコニコ天使降臨」「可愛すぎる」「 癒されました〜❤」「有村架純's staff」の公式Ｘでは「今週もお疲れ様でした」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、有村架純さんが、白い壁を背景にした室内撮影で、ベージュ