◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが今季ワーストとなる13失点を喫し、エンゼルスに大敗しました。これまでのチーム最多失点は、日本時間4月20日のロッキーズ戦と同5月12日のジャイアンツ戦で記録した9失点。二桁失点は今季初めてとなりました。先発のエメ・シーハン投手が2回途中で降板すると、その後も救援陣が踏ん張れず。5回までに6失点。7回にはジョナサン・ヘルナンデス投手が2