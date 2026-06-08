大手日用品メーカーのユニ・チャームは中東情勢が悪化した影響で、経費削減のために出張費用を50％減らすと明らかにしました。これによって数億円の出張費が削減される見通しです。ユニ・チャームは中東情勢の悪化が長引いている影響で、今年5月から社員の出張費用を前の年の半分にしていて、これまで十数億円かかっていた出張費用は数億円にまで縮小する見込みです。具体的には、ユニ・チャームが世界の80以上の国と地域で商品を