コンビニ大手のファミリーマートは９日から、全国約１万１０００店の電子看板（デジタルサイネージ）で、特殊詐欺の防犯アプリなどを周知する動画を流す。警察庁と連携して、買い物客らに防犯意識を高めてもらうのが狙いだ。動画は約１５秒間で「国際電話をブロック」「詐欺の電話はアプリでブロック」などのメッセージを添えて、同庁が推奨する無料アプリを紹介するもの。重要指名手配の容疑者に関する情報や、警察官を装った