神奈川県横浜市・JR関内(かんない)駅を出ると、特別な存在感を放つ建物が見える。2026年春に開業したばかりの「OMO(おも)7横浜 by 星野リゾート」は、かつて横浜市庁舎行政棟として親しまれた名建築を活用した「レガシーホテル」。歴史と現代が交差する"新しい横浜"を体験してきた。「OMO7横浜 by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)市民に親しまれた旧横浜市庁舎行政棟の景観を継承ホテルがあるのは、同じく旧横浜市庁舎跡地を活用し