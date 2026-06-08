メルコインは6月8日、「メルカリ」の暗号資産取引サービスにおいて、Coincheck取扱銘柄の取引機能の提供を開始した。Coincheck取扱銘柄の取引機能を提供開始○Coincheck取扱12銘柄の取引に対応メルコインとコインチェックの提携によるサービス開始により、メルカリアプリ上で、これまでの3銘柄(ビットコイン、イーサリアム、エックスアールピー)に加え、Coincheckの新規口座開設および同社が取り扱う暗号資産の銘柄のうち、計12銘