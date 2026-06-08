幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が８日、Ｘを更新し、高市首相の陣営が中傷動画に関与していた疑惑について、高市首相に「しっかり調査して誤りを認めて謝罪すればいい」と提言した。昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、高市首相の陣営は他候補を中傷する動画の作成、拡散を依頼していた疑惑が持たれている。高市首相の秘書が動画を作成したと主張する松井健氏との会議音声を週刊文春が公開。共同通信は、松井氏が高市氏の秘書から