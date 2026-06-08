ドジャースベンチの?パニック動画?が話題を呼んでいる。さすがのスター軍団も慌てずにはいられなかった。６日（日本時間７日）のエンゼルス戦の５回、攻撃中のベンチの大谷翔平の足元にゴキブリが出現。大谷は飛び跳ねて身を交わし、周囲が騒ぎになる中でパヘスが無表情でバットで一撃した。それでもしぶとく走っていたようで選手が逃げ回り、悲鳴と笑い声が飛び交った。中継局「スポーツネットＬＡ」のアナウンサーも異変に気