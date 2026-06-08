「今の『GIFT』は現状維持で終わってくれれば、それでいい。TBS局内の視線は、もう次の『VIVANT』にしか向いていません」（広告代理店関係者）【もっと読む】二宮和也がジャニーズとの“決別”でザワつかせた真意…嵐ファイナル公演で「今日僕はジャニーズ人生を終えます」堤真一（61）主演のTBS日曜劇場「GIFT」は初回視聴率9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）から1ケタ続きで、5月31日放送の第8話で6.0％まで下落。6月14日