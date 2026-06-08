【新興国通貨】イスラエルシェケルは4月30日以来のドル高シェケル安＝イスラエルシェケル ドルシェケルはシェケル安。中東情勢警戒が材料となり、4月30日以来のドル高シェケル安圏。5月29日に2.7994を付けた後、連日のドル高となっている。 USDILS 2.9742