モデルの森泉が、８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演し、２０１８年に結婚した夫について語った。司会の黒柳徹子から「ご主人とご結婚８年ですって？」と問われ、「うわ〜、８年ですか！早い」と笑顔。「１０歳年上で、お寺の住職？」と聞かれると「そうです」と語った。出会いのきっかけは「ワンちゃんのお葬儀をお願いして」と説明。「ディエゴ、私が１番最初に飼ったワンちゃんなんですけ