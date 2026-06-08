屋台が軒を連ねる紫荆夜市。（５月１２日撮影、南昌＝新華社記者／万象）【新華社南昌6月8日】中国江西省南昌市青山湖区紫荆（しけい）路の広場では毎日午後5時半になると、300軒以上の屋台が営業を始める。紫荆夜市が始まった約18年前には、わずか十数軒がまばらに並ぶだけだったが、現在では夜市の年間売上高が1億元（1元＝約24円）を超え、かつての「屋台が散在する街角」から「都市のナイトタイムエコノ