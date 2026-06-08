東京電力福島第1原発の1号機（左）と2号機＝2月東京電力は8日、福島第1原発2号機原子炉建屋の最上階にある使用済み核燃料プールから取り出した最初の燃料7体を共用プール建屋に運び込んだ。今後、7体を収めた金属製の輸送容器「キャスク」をつり上げて共用プールに入れ、燃料をラックに移す。東電によると、8日午前5時50分、キャスクを積んだ車両が2号機隣の作業台を出発。約20分後、共用プール建屋に着いた。トラブルはなかっ