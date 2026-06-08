株式会社Synspective（シンスペクティブ）は2026年6月8日、小型SAR（合成開口レーダー）衛星「StriX（ストリクス）」シリーズ10機目の打ち上げ予定を発表しました。打ち上げは日本時間2026年6月18日5時40分、ニュージーランド・マヒア半島にあるRocket Lab（ロケットラボ）の発射施設から、「Electron（エレクトロン）」ロケットで実施される予定です。なお、打ち上げ日時は天候などの状況によって変更される可能性があります。【