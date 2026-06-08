気象庁によりますと午後3時4分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。宮崎・日南市油津では午後2時55分に0.1メートル。【追加】鹿児島・南大隅町大泊では午後2時28分に微弱、数センチ程度です。【追加】神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。和歌山・串本町袋港では午後2時12分に0.2メ