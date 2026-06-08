テニスの「全仏オープン」は6月7日（日本時間8日）、男子シングルス決勝が行われ、世界ランク3位で第2シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が登場した。同14位で第10シードのフラビオ・コボッリ（イタリア）との激闘を6-1、4-6、6-4、6-7（5-7）、6-1のフルセットで制し、悲願の四大大会（グランドスラム）初制覇を達成。勝利の瞬間にコートへ大の字で倒れ込み、あふれる涙を流す姿が世界中の感動を呼んでいる。【映像】