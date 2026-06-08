サクサは４日ぶりに急反落している。前週末５日の取引終了後、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４７５億円（前期比７．７％増）、営業利益予想は１０億円（同５２．１％減）、最終利益予想は１６５億円（同１２．０倍）としており、大幅な営業減益の見通しを嫌気した売りが出ている。３月にニューテックを子会社化したことで既存事業の減益を補って増収となるものの、部材高騰や人件費の