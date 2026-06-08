ジャパンエレベーターサービスホールディングスが１２日ぶりに反発。東海東京インテリジェンス・ラボは５日、同社株の目標株価を２３８０円から２５００円に引き上げた。レーティングは３段階で最上位の「アウトパフォーム」を継続した。同社は独立系でエレベーターやエスカレーターの保守・保全業務などを手掛けている。同ラボでは人員増強もあり保守契約台数やリ