午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６２、値下がり銘柄数は１１６５、変わらずは３１銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に保険、食料、小売、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS