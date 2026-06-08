（コロール中央社）蕭美琴（しょうびきん）副総統は6日から、中華民国（台湾）と外交関係を持つ太平洋の島国パラオを訪問している。7日午後には同国のウィップス大統領らと共に、第2次世界大戦で日米の激戦の地となったペリリュー島の戦跡や博物館などを見学し、平和を願う思いを語った。蕭副総統はペリリュー島で、在任中に中華民国との外交関係を樹立した故クニオ・ナカムラ元大統領の墓を訪れ、献花した。その後、ペリリュー第2