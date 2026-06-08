家じゅうの汚れは歯磨き粉におまかせ！水垢や靴の汚れを落とす掃除テク▶【写真付きで解説】余った歯磨き粉で家じゅうピカピカ！水垢や靴汚れを簡単に落とす方法とは？自宅に、宿泊先でもらったアメニティの歯磨き粉や、使いかけで古くなったものはありませんか？今回はSNSで話題の、捨てどきに困った歯磨き粉を掃除に活用するライフハックをご紹介します。■歯磨き粉で落ちにくい汚れを落とす方法とは？余った歯磨き粉と家に