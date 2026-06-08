離れて暮らす親をサポートするために！7つのアイディア【介活のススメ】【図で確認】覚えておこう！介護プロジェクトのメンバー相関図一昔前までは、遠方に住む親の介護のために、離職して実家に帰る…という人が多かったものです。でも、今では離れた場所で暮らしながら親の介護をしている人がたくさんいますし、そのためのサービスも充実しています。次に挙げる7つのアイディアを参考に、自分の生活を大事にしながら、離れて暮ら