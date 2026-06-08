きょう未明、山形県村山市のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。猟友会は、今後のクマの出没状況をみて箱ワナを設置するかを検討したいとしています。 村山市によりますと、きょう午前０時３０分ごろ、村山市戸沢地域白鳥地区のさくらんぼ畑で、クマによる食害が発見されました。 食害にあったのはさくらんぼの木２本で、実を数個食べられたほか、枝が折られていることも確認されています。 被害にあった農家が設