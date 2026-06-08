サンワサプライは、iPad（第10世代）専用のタッチパッド付きBluetoothキーボード「400-SKB083」を6月3日から発売している。iPadが、ほぼノートPC化する製品だ。価格は5980円。●タッチパッド搭載でPCのような操作感を実現400-SKB083は、タッチパッドを内蔵したキーボードが特徴。カーソル操作が可能なため、マウスを用意する必要がなくノートPCに近い感覚で作業できる。日本語JIS配列＆パンタグラフ式を採用。普段PCを使い慣れ