【写真】&TEAM Kがポップコーンを頬張り、『ブルーロック』プリクラを披露【写真】オーバーオール姿の番組オフショット①② &TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、Instagramを更新。自身が映画『ブルーロック』（8月7日公開）で演じるキャラクター、凪誠士郎と撮影したプリクラの写真を公開した。 ■&TEAM K、萌え袖でポップコーンをくわえる