【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める『黄金のワンスプーン！』が、6月16日22時よりTBSにて放送。豪華2本立ての「エレガントパーティーナイト」のゲストとして、本木雅弘、青木崇高、そして、上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が登場する。 ■映画の撮影秘話など、ここでしか聞けないトークも 『黄金のワンスプーン！』は、Snow Man屈指の料理上手で