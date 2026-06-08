ミライアル [東証Ｓ] が6月8日後場(14:50)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の2.5億円に急拡大した。 併せて、非開示だった2-7月期(上期)の業績予想は連結経常利益が前年同期比38.1％増の5億円に拡大する見通しを示した。 業績好調に伴い、従来未定としていた今期の上期配当を30円(前年同期は10円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。 直近3ヵ月の実績であ