ストリーム [東証Ｓ] が6月8日後場(15:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の9500万円に急拡大し、通期計画の2億8700万円に対する進捗率は33.1％に達し、5年平均の22.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.4％→1.2％に改善した。 株探ニュース