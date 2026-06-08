8日15時現在の日経平均株価は前週末比2895.34円（-4.35％）安の6万3692.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1165、変わらずは31と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は450.54円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が434.45円、アドテスト が405.48円、ＴＤＫ が193.59円、キオクシア が166.14円と続いている。 プラス寄与度トップはＫ