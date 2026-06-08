猛暑シーズンを前に、俳優の波瑠さんが“ひんやり体験”をPRしました。ショップジャパンを展開する株式会社オークローンマーケティングは、省エネ小型クーラー「COCOHIE R8（ここひえ R8）」の新TVCM「波瑠とペンギンの夏」篇を6月8日より全国で放映開始。CMでは、波瑠さんと愛らしいペンギンが「ここひえ」の生み出す涼しい空間でゆったりと過ごす姿を描写。さらにメイキング映像では、商品の冷風を体感した波瑠さんが「買う