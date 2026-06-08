中国メディアの上観新聞はこのほど、ノルウェー沖合で2025年に発見された18世紀の沈没船から、中国製磁器が大量に見つかった話題を紹介する記事を発表した。発掘調査作業はさらに数年間続く見通しという。沈没船が発見されたのは、ノルウェーの最南端と、さらにその南のユトランド半島に挟まれたスカゲラク海峡の水深約600メートルの海底だった。船の年代は18世紀中葉にまでさかのぼることができるという。発見された磁器は中国で