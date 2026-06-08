オオグソクムシは深海に生息している甲殻類動物で、世界最長となる5年以上の絶食記録を持つ深海のダンゴムシとして知られています。このほど、中国の研究者がこの生物が極度の飢餓に耐えるための生理的適応特性とエネルギー消費を調節する分子メカニズムを明らかにし、深海生物が極限環境に適応する仕組みを理解するための新たな視点を提供しました。この研究成果は6月5日に国際学術誌「セル」オンライン版に掲載されました。中国