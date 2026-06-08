気象庁によりますと午後2時57分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。高知では午後2時17分に微弱、数センチ程度です。【追加】宮古島平良では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。【更新】神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。和歌山・串本町袋港では午後2時12分に0.2メートル。小