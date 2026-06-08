「TEAM 睡眠」「TEAM 免疫」「TEAM エイジングライフ」の3チームを結成日清ヨークは、テレビアニメ『ブルーロック』とコラボレーションした「ピルクル×ブルーロック ピルクルで健康エゴイストになれ！パッケージ」を、きょう8日より全国 （沖縄を除く） で数量限定発売する。【画像】かっこよすぎ！かわいい「TEAM睡眠」とのギャップ満載の「TEAM免疫」ピルクルは、さまざまな世代に向け、ライフスタイルにあわせて選べる“健