サッカーW杯北中米3カ国大会の公式記念コインの350カナダドル金貨泰星コイン（東京）は8日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の公式記念コインの最終予約販売を15日から主要金融機関で開始すると発表した。国際サッカー連盟（FIFA）公認のコインは開催国の一つ、カナダの王室造幣局が鋳造する。優勝トロフィーをあしらった350カナダドル金貨は70枚限定で924万円。200カナダドル金貨が187万円、100カナダドル金