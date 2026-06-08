児童８人が亡くなり、教師２人を含む１５人が重軽傷を負った大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）の児童殺傷事件は８日、発生から２５年となった。同小で追悼式典「祈りと誓いの集い」が営まれ、遺族や教職員、児童らが犠牲者の冥福（めいふく）を祈り、安全な学校作りへの思いを新たにした。事件は２００１年６月８日に発生。宅間守・元死刑囚（当時３７歳、０４年執行）が包丁を持って校内に侵入し、児童らを次々と襲った。