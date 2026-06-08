【第132弾 豪華ウイスキーみくじ】 発売日：6月8日 価格：3,980円＋送料990円 販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了） シングルモルトウイスキー「山崎18年」 アップライジングは、ウイスキーくじ「第132弾 豪華ウイスキーみくじ」の販売を6月8日より開始した。価格は3,980円＋送料990円。 ウイスキーくじは、あらか