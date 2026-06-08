通算６９６本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス氏（５０）が古巣のヤンキースに対し、最強左腕の獲得から手を引けと通告した。ロドリゲス氏はＦＯＸスポーツの「ＦｉｒｓｔＴｈｉｎｇｓＦｉｒｓｔ」に出演し、トレードのウワサが絶えないタイガースのエース、タリク・スクバル投手（２９）について言及。ヤンキースも獲得に名乗りを上げているとされるが「スクバルには近づかないほうがいい。彼は球界屈指の投手、いや、も