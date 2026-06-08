漫画家の倉田真由美氏が８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。日本の戸籍制度の重要性を訴えた。倉田氏は「私はついさっき、生涯共和党員だった叔母が、カリフォルニアで民主党員に投票したことを知りました。彼女がまだ生きていれば、こんなことは絶対に起こらなかったでしょう」という米国女性の投稿を引用。この投稿について倉田氏は「最初意味が分からず二度読みした」と当初、投稿を読んで意味不明だった、と明かした。カ