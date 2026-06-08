武豊騎手騎乗のシックスペンスがV中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利で、通算85勝目。レースから2時間後にJRA公式Xで公開された“ユタカメラ”なる騎乗映像には、ファンからも様々な声があがっている。本来騎乗予定だったアドマイヤズームの回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まった武。道中は逃げ