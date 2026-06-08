土曜夜の報道番組「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）の和久田麻由子キャスターが、高市首相に厳しく注文を付けて、注目された。NHKのエースアナからフリーに転身し、鳴り物入りで新番組に起用されたが、おとなしすぎていま一つ存在感がないなどと言われていた。「高市総理の答弁が揺れています」と厳しい2026年6月6日放送では、高市陣営が衆院選や自民党総裁選で対立候補を攻撃する「中傷動画」を流したとする週刊文春報道をめ