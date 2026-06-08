高松市 夜間教室（2025年度の様子） 不登校などさまざまな事情で義務教育を十分に受けられなかった人の学び直しの場として高松市が毎年開いている「夜間教室」が2026年度は6月11日（木）に開室します。教室は月に2回ほどのペースで全16回、無料で開かれます。 募集定員は15人程度で、まだ余裕があるということです。高松市生涯学習センター「まなびCAN」で電話で申し込みを受け付けています。 小学校、中学