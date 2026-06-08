西日本豪雨倉敷市真備地区2018年7月 倉敷市真備町岡田の真備ふるさと歴史館は、2018年の西日本豪雨で甚大な被害を受けた倉敷市真備地区の記憶を後世に伝える「まび水害伝承コーナー」を7月5日から開設します。 これまでの「水害伝承の展示会」で展示した写真や、被災者の体験を記録したDVD、災害関連の遺構図、堤防の決壊図など、さまざまな記録を公開します。 開館日は火曜、水曜、土曜、日曜の午前10