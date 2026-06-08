米の有名セレブでモデル、女優としても活動するキム・カーダシアンの10歳の息子セイントが、大手スポーツブランド「ナイキ」の新キャンペーンに起用され、モデル・俳優デビューを果たした。キャンペーンにはサッカーのポルトガル代表で、現在はサウジアラビア「アル・ナスルFC」に所属するクリスティアーノ・ロナウドやNBAロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェーム