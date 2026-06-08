資料イノシシ 倉敷市は、7月と8月に開催する「イノシシ被害対策セミナー」の参加者を募集しています。農作物や庭を荒らされる、住宅地や通学路に出没するなど、市内でも増加傾向にあるイノシシについて、鳥獣害対策の専門家が、被害を防ぐための対策や遭遇した時の対応などを解説します。 また、倉敷市の補助制度に関する情報提供や、防護柵の設置、運用方法の実習などもあります。参加を希望する人は、各開催日の1