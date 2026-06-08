■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）6/4、NYダウ+874ドル高、51,561ドル2）6/5、NYダウ▲695ドル安、50,866ドル【前回は】相場展望6月4日号米国株: トランプ氏にイラン攻撃の収拾ができるか？疑問日本株: 新高値・新安値数は、日経平均の強さに比べて、弱い状況を示す●2.米国株: 5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下落1）米国5月雇用統計で就業者数+17.2万人増⇒金利引上げ観測⇒株価大幅下