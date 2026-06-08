高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングやレクチャーを実施する日本サッカー協会（JFA）は、「2026ナショナルトレセンU-15 3回目」を6月9日から11日にかけて実施すると発表した。それに先駆け、参加するメンバー29人のリストを公開。千葉県の高円宮記念JFA夢フィールドを会場に行われる。ナショナルトレセンは、個の育成の充実を図る高いレベルの指導や環境を提供し、選手同士による刺激から得たものを自チームに還元してい